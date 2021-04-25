Велика Британія направила до Індії партію медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

Цитата

“Сьогодні ми терміново відправили першу з кількох партій невикористаного медичного обладнання нашим друзям в Індії, щоб допомогти їм рятувати життя і надавати допомогу пацієнтам з важкими формами COVID-19. Ніхто з нас не буде в безпеці до тих пір, поки в безпеці не опинимося ми всі”, — написав міністр.

Контекст

Раніше глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв надати Індії підтримку в зв’язку зі зростаючими темпами поширення вірусу на території країни і нестачею ресурсів для боротьби з хворобою. З першою партією британської допомоги індійська влада отримає 495 кисневих концентраторів, а також 120 апаратів неінвазивної штучної вентиляції легенів.

Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.

Що передувало

Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Зокрема, Франція заявила, що направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією.