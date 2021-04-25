Франція направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Влада Франції розпорядилися направити до Індії велику партію кисневого обладнання для допомоги країні в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомило в неділю Agence France-Presse (AFP) з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.
Цитата
"Франція надасть підтримку Індії, направивши велику партію кисневого обладнання", - цитує агентство представника адміністрації французького лідера. За його словами, така допомога буде надана країні в найближчі дні.
Контекст
Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.
Що передувало
Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з коронавірусом.