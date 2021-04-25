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Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией

Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией

Киев  •  УНН

 • 13336 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Власти Франции распорядились направить в Индию большую партию кислородного оборудования для помощи стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец, передает УНН.

Цитата

“Франция окажет поддержку Индии, направив большую партию кислородного оборудования”, — цитирует агентство представителя администрации французского лидера. По его словам, такая помощь будет оказана стране в ближайшие дни.

Контекст

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно оказывается более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа больных уже в мае может достичь 500 тысяч.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Кабмин отменил пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего оборудование на три месяца, чтобы увеличить их доступность.

Что предшествовало

Ранее в США заявили, что предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом.

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