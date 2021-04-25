США нададуть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з коронавірусом

Цитата

“Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого ​​спалаху COVID-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я”, — написав він у своєму Twitter. Додаткових подробиць глава американської дипломатії не привів.

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Контекст

Індія знову вийшла в світові лідери за кількістю хворих за добу. Країна вже лідирувала за цим показником у вересні минулого року, коли відзначалося більше 90 тис. випадків інфікування за 24 години. Тепер цей показник значно збільшився: третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тис. інфікованих (в п’ятницю було виявлено 332 730 випадків), і вже втретє поспіль це світовий антирекорд. Кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, зросло за 24 години на 2 624 і склало 189 544. У той же час кількість одужань збільшилася за добу на 219 838 і досягла 13 867 997. На лікуванні перебувають 2 552 940 пацієнтів з коронавірусом, що на 124 324 більше, ніж добою раніше.

Щеплення від коронавірусної інфекції в Індії за останню добу зробили 2 901 412 осіб, загальна кількість щеплених громадян склала 138 379 832.