США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом

Индия вновь вышла в мировые лидеры по количеству больных в сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тыс. инфицированных (в пятницу было обнаружено 332 730 случаев), и уже в третий раз подряд это мировой антирекорд. Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа в 2624 и составило 189 544. В то же время количество выздоровлений увеличилась за сутки на 219 838 и достигло 13 867 997. На лечении находятся 2 552 940 пациентов с коронавирусом, что на 124 324 больше, чем сутками ранее.
Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 2 901 412 человек, общее количество привитых граждан составило 138 379 832.