Twitter за запитом Індії видалив записи з критикою боротьби з COVID-19 в країні

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд Індії звернувся до керівництва соціальної мережі Twitter з проханням видалити повідомлення, що містять критику щодо заходів боротьби з пандемією коронавірусу в країні. Про це в суботу повідомило агентство Reuters, передаэ УНН.

Деталі

За його даними, уряд країни в офіційному зверненні до Twitter від 23 квітня просило видалити 21 твіт, посилаючись на індійський Закон про інформаційні технології.

Представник соціальної мережі повідомив агентству, що при отриманні офіційного запиту його розглядають як відповідно до правил Twitter, так і відповідно до норм місцевого законодавства. “Якщо контент порушує правила Twitter, він буде вилучений з платформи. Якщо він визнаний незаконним лише в рамках певної юрисдикції, але не порушує правила Twitter, то ми можемо заборонити доступ до контенту тільки в Індії”, — відзначили в соціальній мережі.

Доповнення

Представник Twitter підтвердила агентству, що в Індії був обмежений доступ до 21 твіту, про які йшла мова в урядовому запиті. Власники акаунтів були безпосередньо повідомлені про дії соцмережі щодо опублікованих ними повідомлень.

Контекст

Індія знову вийшла в світові лідери за кількістю хворих за добу. Країна вже лідирувала за цим показником у вересні минулого року, коли відзначалося більше 90 тис. випадків інфікування за 24 години. Тепер цей показник значно збільшився: третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тис. інфікованих (в п’ятницю було виявлено 332 730 випадків), і вже втретє поспіль це світовий антирекорд. Кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, зросло за 24 години на 2 624 і склало 189 544. У той же час кількість одужань збільшилася за добу на 219 838 і досягла 13 867 997. На лікуванні перебувають 2 552 940 пацієнтів з коронавірусом, що на 124 324 більше, ніж добою раніше.

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