Twitter по запросу Индии удалил записи с критикой борьбы с COVID-19 в стране

Детали

По его данным, правительство страны в официальном обращении к Twitter от 23 апреля просило удалить 21 твит, ссылаясь на индийский Закон об информационных технологиях.

Представитель социальной сети сообщил агентству, что при получении официального запроса его рассматривают как согласно правилам Twitter, так и в соответствии с нормами местного законодательства. “Если контент нарушает правила Twitter, он будет удален с платформы. Если он признан незаконным только в рамках определенной юрисдикции, но не нарушает правила Twitter, то мы можем запретить доступ к контенту только в Индии”, — отметили в социальной сети.

Дополнение

Представитель Twitter подтвердила агентству, что в Индии был ограничен доступ к 21 твиту, о которых шла речь в правительственном запросе. Владельцы аккаунтов были непосредственно уведомлены о действиях соцсети по опубликованных ими сообщений.

Контекст

Индия вновь вышла в мировые лидеры по количеству больных в сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тыс. инфицированных (в пятницу было обнаружено 332 730 случаев), и уже в третий раз подряд это мировой антирекорд. Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа в 2624 и составило 189 544. В то же время количество выздоровлений увеличилась за сутки на 219 838 и достигло 13 867 997. На лечении находятся 2 552 940 пациентов с коронавирусом, что на 124 324 больше, чем сутками ранее.