В Індії в лікарнях не вистачає кисню, лікарі загрожують припинити прийом нових пацієнтів з COVID-19

Деталі

Так, зазначається, що країна два дня поспіль встановлювала світовий рекорд за щоденним зараженням на COVID-19. Напередодні в Індіїї виявили 332 тис. 730 нових випадків інфікування. Загалом 16 мільйонів випадків захворювання.

Повідомляється, що ситуація погіршується з кожним днем: лікарні звертаються до соціальних мереж, благаючи уряд поповнити запаси кисню, і загрожують припинити прийом нових пацієнтів.

Повідомляється, що одна з мереж приватних лікарень в столиці написала в Твіттері, що в однієй з її установ є часовий запас кисню в системі, і вони чекали поповнення з раннього ранку. Двома днями раніше вони подали петицію до Високого суду Делі, заявивши, що у них закінчується кисень, що ставить під загрозу життя 400 пацієнтів, з яких 262 проходять лікування від COVID-19.

В уряді Індії кажуть, що почали перевозити балони з киснем поїздами. Також військово-повітряні сили почали доставляти кисневі балони та інше обладнання в райони, де вони необхідні. Окрім того, що в Нью-Делі перевезли медичний персонал для боротьби з коронавірусною хворобою.

При цьому урядовці пояснюють, що у них є запаси кисню на заводах, але ці заводи розташовуються далеко від місць, де цей кисень потрібен.

Нагадаємо

Індія посідає перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом за добу.



