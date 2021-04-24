В Индии в больницах не хватает кислорода, врачи угрожают прекратить прием новых пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В больницах Индии, которая несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости коронавирусной болезнью, не хватает кислорода для лечения больных. Врачи грозят прекратить прием новых пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Так, отмечается, что страна два дня подряд устанавливала мировой рекорд по ежедневным заражениям COVID-19. Накануне в Индии обнаружили 332 тыс. 730 новых случаев инфицирования. В общем 16 миллионов случаев заболевания.
Сообщается, что ситуация ухудшается с каждым днем: больницы обращаются к социальным сетям, умоляя правительство пополнить запасы кислорода, и угрожают прекратить прием новых пациентов.
Сообщается, что одна из сетей частных больниц в столице написала в Твиттере, что в одной из ее учреждений есть временный запас кислорода в системе, и они ждали пополнения с раннего утра. Двумя днями ранее они подали петицию в Высокий суд Дели, заявив, что у них заканчивается кислород, что ставит под угрозу жизни 400 пациентов, из которых 262 проходят лечение от COVID-19.
В правительстве Индии говорят, что начали перевозить баллоны с кислородом поездами. Также военно-воздушные силы начали доставлять кислородные баллоны и другое оборудование в районы, где они необходимы. Кроме того, что в Нью-Дели перевезли медицинский персонал для борьбы с коронавирусной болезнью.
При этом чиновники объясняют, что у них есть запасы кислорода на заводах, но эти заводы располагаются далеко от мест, где этот кислород нужен.
Напомним
Индия занимает первое место по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.