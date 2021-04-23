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В Індії лише через добу встановлено новий антирекорд інфікувань COVID-19

Київ • УНН

 • 19940 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Індії другий день поспіль зафіксували світовий рекорд за кількістю хворих COVID-19 за добу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані індійського МОЗ, передає УНН.

Деталі

За останні 24 години в країні виявили 332,73 тис. нових випадків інфікування. Напередодні, 22 квітня, Індія побила світовий рекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу (314,8 тис.). До цього рекорд належав США, де в січні добовий приріст інфікованих досяг позначки 297,4 тис. осіб.

За минулу добу в Індії також був встановлений рекорд смертності від COVID-19 за добу. За даними Міністерства охорони здоров’я, в країні померли 2263 людини. Загальна кількість жертв інфекції досягло 186,92 тис. осіб.

Кількість інфікованих коронавірусом в Індії за весь час пандемії перевищило 16 млн осіб, з них 13,6 млн одужали.

#CoronaVirusUpdates :

# COVID19 India Tracker
(As on 23 April, 2021, 8:00 AM)

Confirmed cases: 1,62,63,695
Recovered: 1,36,48,159 (83.92%)
Active cases: 24,28,616 (14.93%)
Deaths: 1,86,920 (1.15%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Y5nrCxnos9

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 23, +2021

Доповнення

Як повідомляв телеканал Sky News, в останні тижні влада провела ряд масових мітингів напередодні місцевих виборів, а також дозволила провести фестиваль Кумбха Мела, який проходить в священному місті Хардвар на березі Гангу і ряд інших заходів. В ході нього паломники влаштовують масове обмивання в річці, що символізує очищення душі і тіла.

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, Індія знаходиться на другому місці в світі за кількістю інфікованих COVID-19 — 16,2 млн осіб. Попереду тільки США з 31,9 млн хворих. За показником смертності Індія розташувалася на четвертому місці — 186,92 тис. жертв. У трійці лідерів за кількістю померлих перебувають США (570 321 особа), Бразилія (383 502) і Мексика (214 079).

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