В Індії встановлено антирекорд інфікувань COVID-19 за добу в одній країні: спалах називають екстремальним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом збільшилася в Індії за минулу добу на 314 835 і сягнула 15 930 965. Як повідомило в четвер індійське міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї на своєму сайті, кількість смертей, пов’язаних з інфекцією, зросла за добу на 2 104 і склала 184 657, передає УНН.

Деталі

Добовий стрибок захворювання, зафіксований в Індії, став найбільшим за всю історію пандемії в світі. Як вказує інформаційне агентство Reuters, раніше така кількість захворілих за день офіційно ще ніде не фіксувалася.

Щодня з 15 квітня в Індії реєструється понад 200 тис. нових інфікованих. Друга хвиля коронавірусної інфекції в країні ще не досягла піку, і експерти не готові висловлювати припущення, коли зростання захворюваності знизиться.

Найбільше інфікованих за добу відзначено в штаті Махараштра (67 468 виявлених інфікованих), штаті Уттар-Прадеш (33 106), національному столичному окрузі Делі (24 638), штаті Карнатака (23 558) і штаті Керала (22 414). Штат Махараштра повідомив і про найвищу за добу кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією — 568. Індія ділиться на 28 штатів і 8 союзних територій (Делі має статус союзної території).

Кількість одужалих збільшилася в Індії за добу на 178 841 і досягла 13 454 880. На лікуванні перебувають 2 291 428 пацієнтів, що на 133 890 більше, ніж добою раніше. Щеплення від коронавірусної інфекції в Індії за останні 24 години зробили 2 211 334 особи, загальна кількість щеплених громадян становить 132 330 644.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 15 930 965 випадків хвороби, 184 657 осіб загинули.

Індія стикається з однією з найбільших проблем в галузі охорони здоров’я за останні десятиліття, вказує влада. Позначається нестача медичного кисню, лікарняних ліжок і противірусних препаратів, перш за все препарату ремдесівір, який використовується при лікуванні коронавірусної інфекції.

Ситуація в країні

В Індії виявлено нові мутації коронавірусу, які ще належить досліджувати вченим. Однак, зазначає The Guardian, різке зростання захворюваності, швидше за все, викликане комплексом причин.

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Індії (перегляд при переході на Twitter — ред.):

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Press briefing on the actions taken, preparedness and updates on #COVID at National Media Centre, #NewDelhi#Unite2FightCorona https://t.co/Li8d99vPxM

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 21, 2021

Після зниження офіційних показників захворюваності на початку року нижче 10 тисяч випадків на добу багато жителів перестали дотримуватися запобіжних заходів, молоді індійці стали рідше тестуватися, вирішивши, що їм не загрожує захворювання у важкій формі, а влада пом’якшила обмеження, дозволивши проведення масових заходів, в тому числі передвиборних мітингів. Система охорони здоров’я Індії насилу справляється з новою хвилею COVID-19. Лікарні в найбільших містах Індії заповнені майже на 80%, вільних ліжок в реанімаціях майже не залишилося, повідомляється про брак кисню для ШВЛ, пише BBC News. 22 квітня також зафіксовано рекордну для Індії кількість померлих від COVID-19 — 2023 людини. Крематорії працюють з максимальним навантаженням.

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