В Индии установлен антирекорд инфицирования COVID-19 за сутки в одной стране: вспышку называют экстремальной

Детали

Суточный скачок заболевания, зафиксированный в Индии, стал самым большим за всю историю пандемии в мире. Как указывает информационное агентство Reuters, ранее такое количество заболевших за день официально еще нигде не фиксировалось.

Ежедневно с 15 апреля в Индии регистрируется свыше 200 тыс. новых инфицированных. Вторая волна коронавирусной инфекции в стране еще не достигла пика, и эксперты не готовы высказывать предположения, когда рост заболеваемости снизится.

Больше всего заразившихся за сутки отмечено в штате Махараштра (67 468 выявленных инфицированных), штате Уттар-Прадеш (33 106), национальном столичном округе Дели (24 638), штате Карнатака (23 558) и штате Керала (22 414). Штат Махараштра сообщил и о самом высоком за сутки количестве смертей, связанных с коронавирусной инфекцией — 568. Индия делится на 28 штатов и 8 союзных территорий (Дели имеет статус союзной территории).

Число выздоровевших увеличилось в Индии за сутки на 178 841 и достигло 13 454 880. На лечении находятся 2 291 428 пациентов, что на 133 890 больше, чем сутками ранее. Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 2 211 334 человека, общее число привитых граждан составило 132 330 644.

Согласно статистике ВОЗ — в Индии 15 930 965 случаев болезни, 184 657 человек погибли.

Индия сталкивается с одной из крупнейших проблем в области здравоохранения за последние десятилетия, указывают власти. Отмечается нехватка медицинского кислорода, больничных коек и противовирусных препаратов, прежде всего препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавирусной инфекции.

Ситуация в стране

В Индии выявлены новые мутации коронавируса, которые еще предстоит исследовать ученым. Однако, отмечает The Guardian, резкий рост заболеваемости, скорее всего, вызван комплексом причин.

Брифинг о ситуации с COVID-19 в Индии (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

WATCH LIVE



Press briefing on the actions taken, preparedness and updates on #COVID at National Media Centre, #NewDelhi#Unite2FightCorona https://t.co/Li8d99vPxM

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 21, 2021

После снижения официальных показателей заболеваемости в начале года ниже 10 тысяч случаев в сутки многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые индийцы стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов. Система здравоохранения Индии с трудом справляется с новой волной COVID-19. Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти на 80%, свободных коек в реанимациях почти не осталось, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, пишет BBC News. 22 апреля также зафиксировано рекордное для Индии число умерших от COVID-19 — 2023 человека. Крематории работают с максимальной нагрузкой.