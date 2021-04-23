В Индии только через сутки установлен новый антирекорд инфицирований COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Индии второй день подряд зафиксировали мировой рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийского Минздрава, передает УНН.
Детали
За последние 24 часа в стране выявили 332,73 тыс. новых случаев инфицирования. Накануне, 22 апреля, Индия побила мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки (314,8 тыс.). До этого рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост заразившихся достиг отметки 297,4 тыс. человек.
За минувшие сутки в Индии также был установлен рекорд смертности от COVID-19 за сутки. По данным Минздрава, в стране скончались 2263 человека. Общее число жертв инфекции достигло 186,92 тыс. человек.
Число заразившихся коронавирусом в Индии за все время пандемии превысило 16 млн человек, из них 13,6 млн выздоровели.
#CoronaVirusUpdates:
#COVID19 India Tracker
(As on 23 April, 2021, 08:00 AM)
Confirmed cases: 1,62,63,695
Recovered: 1,36,48,159 (83.92%)
Active cases: 24,28,616 (14.93%)
Deaths: 1,86,920 (1.15%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Y5nrCxnos9
Дополнение
Как сообщал телеканал Sky News, в последние недели власти провели ряд массовых митингов в преддверии местных выборов, а также разрешили провести фестиваль Кумбха Мела, который проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга и ряд других мероприятий. В ходе него паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте в мире по числу заразившихся COVID-19 — 16,2 млн человек. Впереди только США с 31,9 млн заболевших. По показателю смертности Индия расположилась на четвертом месте — 186,92 тыс. жертв. В тройке лидеров по числу умерших находятся США (570 321 человек), Бразилия (383 502) и Мексика (214 079).