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В Індії зафіксували четвертий поспіль добовий світовий антирекорд зараження коронавірусом

В Індії зафіксували четвертий поспіль добовий світовий антирекорд зараження коронавірусом

Київ • УНН

 • 21579 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії зафіксувало за минулу добу 349 691 випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих за весь час епідемії в країні досягла 16 960 172. Як повідомило в неділю відомство на офіційному сайті, кількість смертей, пов'язаних з інфекцією, зросла за добу на 2 767 випадків і становила 192 311 осіб, інформує УНН.

Деталі

Добова кількість тих, що заразилися, стала четвертим поспіль світовим антирекордом, зареєстрованим в Індії. У суботу Мінохоронздоров'я країни повідомляло про 346 786 інфікованих, в п'ятницю цей показник становив 332 730, а в четвер повідомлялося про 314 835 тих, що заразилися.

Четверту добу поспіль Індія реєструє більше 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і більше 2 тис. летальних випадків.

У той же час кількість тих, хто одужав від цієї інфекції збільшилося за добу на 217 113 і досягла 14 085 110. На лікуванні знаходиться 2 682 751 пацієнт з коронавірусом, що на 129 811 більше, ніж добою раніше.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу медичного кисню, ліків, а також вільних ліжок. Уряд скасував мито на ввезення вакцин, низки лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медичного обладнання на термін в три місяці. На думку влади, це підвищить доступність, а також здешевить "ці необхідні предмети".

Контекст

У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. Індія вже була світовим лідером по добовій кількості хворих у вересні минулого року, коли в країні зареєстрували більше 90 тис. випадків інфікування за 24 години.

Однак на даний момент кількість хворих різко зросла, за оцінками низки фахівців, якщо зростання захворюваності збереже такий темп, добова кількість хворих в країні вже в травні може досягти півмільйона людей.

#CoronaVirusUpdates:

#COVID19 India Tracker
(As on 25 April, 2021, 08:00 AM)

Confirmed cases: 1,69,60,172
Recovered: 1,40,85,110 (83.05)
Active cases: 26,82,751 (15.82%)
Deaths: 1,92,311 (1.13)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/SI8UdB8M5a

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 25, 2021

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