В Индии зафиксировали четвертый подряд суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 16 960 172. Как сообщило в воскресенье ведомство на официальном сайте, число смертей, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 767 случаев и составило 192 311 человек, информирует УНН.
Детали
Суточное число заразившихся стало четвертым подряд мировым антирекордом, зарегистрированным в Индии. В субботу Минздрав страны сообщал 346 786 инфицированных, в пятницу этот показатель составил 332 730, а в четверг сообщалось о 314 835 заразившихся.
Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов.
В то же время число выздоровевших от этой инфекции увеличилось за сутки на 217 113 и достигло 14 085 110. На лечении находится 2 682 751 пациент с коронавирусом, что на 129 811 больше, чем сутками ранее.
Премьер-министр Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку медицинского кислорода, лекарств, а также свободных коек. Правительство отменило пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего медицинского оборудования на срок в три месяца. По мнению властей, это повысит доступность, а также удешевит "эти необходимые предметы".
Контекст
В стране с 15 апреля ежедневно регистрируют более 200 тыс. случаев инфицирования. Индия уже была мировым лидером по суточному количеству больных в сентябре прошлого года, когда в стране зарегистрировали более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа.
Однако на данный момент количество больных резко возросло, по оценкам ряда специалистов, если рост заболеваемости сохранит такой темп, суточное число заболевших в стране уже в мае может достичь полумиллиона человек.
#CoronaVirusUpdates :
# COVID19 India Tracker
(As on 25 April, 2021, 8:00 AM)
Confirmed cases: 1,69,60,172
Recovered: 1,40,85,110 (83.05)
Active cases: 26,82,751 (15.82%)
Deaths: 1,92,311 (1.13) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/SI8UdB8M5a