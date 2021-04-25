В Индии зафиксировали четвертый подряд суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 16 960 172. Как сообщило в воскресенье ведомство на официальном сайте, число смертей, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 767 случаев и составило 192 311 человек, информирует УНН.