В Індії рекомендували носити захисні маски будинку

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“Прийшов час починати носити маски та в інших випадках, (зокрема) в наших будинках. Раніше ми говорили про те, щоб носити їх (тільки) поза домом, але, оскільки інфекція поширилася, буде краще, якщо ми почнемо надягати маски в наших будинках, коли ми сидимо з кимось”, — наводить слова представника міністерства охорони здоров’я телеканал NDTV.

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Він підкреслив, що інфікована коронавірусом людина також має носити маску, перебуваючи в будинку, щоб запобігти зараженню інших членів сім’ї. “Безумовно, якщо (в будинку) знаходиться носій COVID-19, ця людина повинна носити маску, але й іншим (людям) у приміщенні необхідно носити маску”, — заявив Винод Кумар Пол.

Контекст

Добовий приріст кількості інфікованих в Індії п’ятий день поспіль демонструє рекордні показники. За минулу добу в країні було зафіксовано 352 991 новий випадок інфікування коронавірусом, що стало черговим, п’ятим поспіль світовим максимумом добового приросту заразилися. Індійське міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї повідомило в понеділок, що загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 17 313 163.