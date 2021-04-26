Рекордні показники: Індію накрив “коронавірусний шторм”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У неділю Індію накрив “коронавірусний шторм” — країна встановила новий світовий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді, закликавши громадян пройти вакцинацію і проявляти обережність, передає УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми були впевнені, наш настрій піднявся, після успішної боротьби з першою хвилею, але цей шторм потряс націю”, — сказав Моді в зверненні до нації.
Деталі
Відзначається, що Сполучені Штати пообіцяли негайно надати сировину для однієї з вакцин від COVID-19, медичне обладнання та засоби захисту, щоб допомогти Індії реагувати на спалах. Франція, Велика Британія і Німеччина також обіцяли підтримку.
Так, кількість випадків захворювання в Індії зросла на 349 691 за останні 24 години, що четвертий день поспіль ставить антирекорд. Лікарні в Делі та по всій країні відмовляють пацієнтам через те, що у них не вистачає медичного кисню та ліжок.
Повідомляється, що в той же час уряд стикається з критикою через те, що ослабив пильність на початку року, дозволив проводити великі релігійні та політичні збори, коли кількість хворих в Індії впала до менше 10 тис. за добу, і не планував зміцнювати систему охорони здоров’я.
Лікарні та лікарі оголосили, що не можуть впоратися з напливом пацієнтів.
Доповнення
Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, в Індії, країні з населенням 1,3 мільярда осіб, зареєстровано в цілому 16,96 мільйона випадків зараження і 192 311 випадків смерті від коронавірусу.
Тільки за останній місяць кількість щоденних випадків захворювання збільшилася у вісім разів, а кількість смертей - в 10 разів. Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що число смертей, ймовірно, набагато вище, зазначає Reuters.
Як повідомляв УНН, міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії в неділю зафіксувало за минулу добу 349 691 випадок інфікування коронавірусом, загальне число хворих за весь час епідемії в країні досягла 16 960 172. Число смертей, пов'язаних з інфекцією, зросло за добу на 2 767 випадків.