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Рекордні показники: Індію накрив “коронавірусний шторм”

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У неділю Індію накрив “коронавірусний шторм” — країна встановила новий світовий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді, закликавши громадян пройти вакцинацію і проявляти обережність, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата:

“Ми були впевнені, наш настрій піднявся, після успішної боротьби з першою хвилею, але цей шторм потряс націю”, — сказав Моді в зверненні до нації.

Деталі

Відзначається, що Сполучені Штати пообіцяли негайно надати сировину для однієї з вакцин від COVID-19, медичне обладнання та засоби захисту, щоб допомогти Індії реагувати на спалах. Франція, Велика Британія і Німеччина також обіцяли підтримку.

Так, кількість випадків захворювання в Індії зросла на 349 691 за останні 24 години, що четвертий день поспіль ставить антирекорд. Лікарні в Делі та по всій країні відмовляють пацієнтам через те, що у них не вистачає медичного кисню та ліжок.

Повідомляється, що в той же час уряд стикається з критикою через те, що ослабив пильність на початку року, дозволив проводити великі релігійні та політичні збори, коли кількість хворих в Індії впала до менше 10 тис. за добу, і не планував зміцнювати систему охорони здоров’я.

Лікарні та лікарі оголосили, що не можуть впоратися з напливом пацієнтів.

Доповнення

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, в Індії, країні з населенням 1,3 мільярда осіб, зареєстровано в цілому 16,96 мільйона випадків зараження і 192 311 випадків смерті від коронавірусу.

Тільки за останній місяць кількість щоденних випадків захворювання збільшилася у вісім разів, а кількість смертей - в 10 разів. Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що число смертей, ймовірно, набагато вище, зазначає Reuters.

Як повідомляв УНН, міністерство охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії в неділю зафіксувало за минулу добу 349 691 випадок інфікування коронавірусом, загальне число хворих за весь час епідемії в країні досягла 16 960 172. Число смертей, пов'язаних з інфекцією, зросло за добу на 2 767 випадків.

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