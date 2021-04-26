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Рекордные показатели: Индию накрыл “коронавирусный шторм”, заявили власти страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В воскресенье Индию накрыл “коронавирусный шторм” — страна установила новый мировой рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за день. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, призвав граждан пройти вакцинацию и проявлять осторожность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но этот шторм потряс нацию”, — сказал Моди в обращении к нации.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты пообещали немедленно предоставить сырье для одной из вакцин от COVID-19, медицинское оборудование и средства защиты, чтобы помочь Индии реагировать на вспышку. Франция, Великобритания и Германия также обещали поддержку.

Так, число случаев заболевания в Индии возросло на 349 691 за последние 24 часа, что четвертый день подряд ставит антирекод. Больницы в Дели и по всей стране отказывают пациентам из-за того, что у них не хватает медицинского кислорода и кроватей.

Сообщается, что в то же время правительство сталкивается с критикой за то, что оно ослабило бдительность в начале года, разрешило проводить крупные религиозные и политические собрания, когда количество заболевших в Индии упало до менее 10 000 в день, и не планировало укреплять системы здравоохранения. Больницы и врачи объявили, что не могут справиться с наплывом пациентов.

Дополнение

Согласно данным министерства здравоохранения, в Индии, стране с населением 1,3 миллиарда человек, зарегистрировано в общей сложности 16,96 миллиона случаев заражения и 192 311 случаев смерти от коронавируса.

Только за последний месяц количество ежедневных случаев заболевания увеличилось в восемь раз, а количество смертей - в 10 раз. Эксперты в области здравоохранения говорят, что число смертей, вероятно, намного выше, отмечает Reuters.

Как сообщал УНН, министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии в воскресенье зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 16 960 172. Число смертей, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 767 случаев.

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