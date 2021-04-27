В Индии рекомендовали носить защитные маски дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Власти Индии считают, что гражданам республики следует начать носить защитные маски дома. Об этом в понедельник сообщил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии (“НИТИ Айога”) и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол, передает УНН со ссылкой на NDTV.
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“Пришло время начинать носить маски и в других случаях (в частности) в наших домах. Ранее мы говорили о том, чтобы носить их (только) вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то”, — приводит слова представителя министерства здравоохранения телеканал NDTV.
Детали
Он подчеркнул, что инфицированный коронавирусом человек также должен носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи. “Безусловно, если (в доме) находится носитель COVID-19, этот человек должен носить маску, но и другим (людям) в помещении необходимо носить маску”, — заявил Винод Кумар Пол.
Контекст
Суточный прирост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым максимумом суточного прироста заразились. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщил в понедельник, что общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигла 17 313 163.