Канада и Франция помогут Индии в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Канада пришлет 10 млн долларов через Канадский Красный Крест в Индию, чтобы помочь системе здравоохранения этой страны справиться с рекордным количеством инфекций COVID-19. Об этом пишет УНН со посиланянм на CTVNews.
Детали
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорит, что деньги пойдут на финансирование служб скорой помощи и приобретение средств индивидуальной защиты на местном уровне.
Во вторник Индия сообщила о 323 144 новых инфекций, всего более 17,6 миллиона случаев, отставая только от США. Министерство здравоохранения Индии также сообщил о еще 2771 смерть за последние 24 часа, при этом 115 индейцев подвергались этой болезни каждый час. Эксперты говорят, что эти цифры, вероятно, недооценены.
США, Великобритания и Франция обязались отправлять в страну материалы, связанные с вакцинами, вентиляторы, кислород и другие материалы.
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“Мы все видели впечатляющие новости из больниц в Индии, не в состоянии угнаться за количеством пациентов. Ранее сегодня министр Хорошо говорил со своим индийским коллегой о том, как Канада может лучше помочь, в том числе путем пожертвования дополнительных медицинских средств”, — сказал Трюдо.
Напомним
В воскресенье, 25 апреля, Индию накрыл “коронавирусный шторм” — страна установила новый мировой рекорд по количеству новых случаев COVID-19 в сутки. Власти Индии считает, что гражданам республики следует начать носить защитные маски дома .
Правительство Великобритании направил в Индию партию медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких для оказания стране помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Власти Франции распорядились направить в Индию большую партию кислородного оборудования для помощи стране в борьбе с пандемией коронавируса.