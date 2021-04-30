Индия вновь побила суточный рекорд по COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Индия в пятницу сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев заболевания COVID-19 в 386 тысяч человек и продолжила регистрировать более 3000 случаев смерти третий день подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны на утро 30 апреля и индийское издание Times of India.
Детали
В пятницу было зарегистрировано 386 452 новых случая заболевания в Индии, а общее количество случаев COVID-19 в Индии сейчас составляет 18 762 976 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии в 2019 году.
За последние 24 часа количество погибших подскочила до 3498 человек, что увеличило общее количество погибших в 208 330 человек, по данным министерства здравоохранения страны.
Контекст
29 апреля Индия также установливала очередной мировой рекорд по новым случаям COVID-19 - более 379 000, что оказывает еще большее давление на и так перегруженные больницы страны. В стране, где проживает почти 1,4 миллиарда человек, сейчас зафиксировано более 18 млн случаев, она отстает только от США.
На прошлой отчетной неделе в Индии было зафиксировано 38% от всех выявленных в мире случаев COVID-19, сообщали в ВОЗ.