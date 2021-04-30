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Індія знову побила добовий рекорд стосовно COVID-19

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Індія в п'ятницю повідомила про рекордний добовий приріст нових випадків захворювання COVID-19 у 386 тисяч осіб і продовжила реєструвати понад 3000 випадків смерті третій день поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни на ранок 30 квітня і індійське видання Times of India.

Деталі

У п'ятницю було зареєстровано 386 452 нових випадки захворювання в Індії, а загальна кількість випадків COVID-19 в Індії наразі становить 18 762 976 осіб, що є найвищим показником з початку пандемії в 2019 році.

За останні 24 години кількість загиблих підскочила до 3498 осіб, що збільшило загальну кількість загиблих до 208 330 осіб, за даними міністерства охорони здоров'я країни.

Контекст 

29 квітня Індія також встановлювала черговий світовий рекорд щодо нових випадків COVID-19 - понад 379 000, що ще більше тисне на і так перевантажені лікарні країни. У країні, де проживає майже 1,4 мільярда людей, зараз зафіксовано понад 18 мільйонів випадків, вона відстає лише від США.

Минулого звітного тижня в Індії було зафіксовано 38% від усіх виявлених у світі випадків COVID-19, повідомляли у ВООЗ.

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