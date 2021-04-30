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По регіонах Індії почала закінчуватися вакцина від COVID-19: вакцинація в країні відкладена

По регіонах Індії почала закінчуватися вакцина від COVID-19: вакцинація в країні відкладена

Київ • УНН

 • 18550 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У кількох штатах Індії закінчилися вакцини від коронавірусу за день до запланованого розширення загальнонаціональної кампанії з вакцинації. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяви влади країни, передає УНН.

Деталі

Попри те, що Індія є найбільшим виробником вакцин у світі, у неї недостатньо запасів, щоб впоратися з другою хвилею інфікування, яка завдає удар по її планах вакцинації. Лише близько 9% населення в близько 1,4 мільярда осіб отримали дозу вакцини з січня поточного року, повідомляє агентство.

Початковий план вакцинації повинен був охопити до серпня максимум 300 мільйонів людей з групи підвищеного ризику, але Індія розширила такі плани, зважаючи на спалах захворювання.

Водночас два виробники вакцин вже щосили намагалися збільшити потужність до понад 80 мільйонів доз на місяць через брак сировини і пожежі в Інституті сироватки, що виробляє вакцину AstraZeneca.

Влада заявила, що центри вакцинації в фінансовій столиці Мумбаї будуть закриті на три дні з п'ятниці через брак вакцини.

Головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал закликав громадян не приходити до центрів вакцинації в суботу, адже дози вакцини туди ще не надійшли.

У південному штаті Карнатака, де розташований технологічний центр Бангалора, міністр охорони здоров'я штату заявив, що кампанія з вакцинації дорослих в суботу також не розпочнеться. "Уряд штату не отримав жодної інформації від компаній про те, коли вони зможуть поставити ці вакцини", - сказав міністр.

Доповнення

Індія в п'ятницю, 30 квітня, повідомила про рекордний добовий приріст нових випадків захворювання COVID-19 у 386 тисяч осіб і продовжила реєструвати понад 3000 випадків смерті третій день поспіль.

На тлі повідомлень про зростання захворюваності уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 неділі, 2 травня, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії.

Додамо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз. Контракт передбачає більше, однак, зважаючи на спалах коронавірусу в країні, поставки відтерміновуються. Загалом Україна наразі розраховує отримати 32 млн доз вакцини різних виробників.

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