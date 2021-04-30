По регионам Индии начала заканчиваться вакцина от COVID-19: вакцинация в стране отложена
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В нескольких штатах Индии закончились вакцины от коронавируса за день до запланированного расширения общенациональной кампании по вакцинации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления властей страны, передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, у нее недостаточно запасов, чтобы справиться со второй волной инфицирования, которая наносит удар по ее планах вакцинации. Лишь около 9% населения в около 1,4 миллиарда человек получили дозу вакцины с января текущего года, сообщает агентство.
Первоначальный план вакцинации должен был охватить до августа максимум 300 млн людей из группы повышенного риска, но Индия расширила такие планы, учитывая вспышку заболевания.
В то же время два производителя вакцин уже вовсю пытались увеличить мощность до более 80 млн доз в месяц из-за нехватки сырья и пожара в Институте сыворотки, производящем вакцину AstraZeneca.
Власти заявили, что центры вакцинации в финансовой столице Мумбаи будут закрыты на три дня с пятницы из-за нехватки вакцины.
Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал граждан не приходить в центры вакцинации в субботу, ведь дозы вакцины туда еще не поступили.
В южном штате Карнатака, где расположен технологический центр Бангалора, министр здравоохранения штата заявил, что кампания по вакцинации взрослых в субботу тоже не начнется. "Правительство штата не получило никакой информации от компаний о том, когда они смогут поставить эти вакцины", - сказал министр.
Дополнение
Индия в пятницу, 30 апреля, сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев заболевания COVID-19 в 386 тысяч человек и продолжила регистрировать более 3000 случаев смерти третий день подряд.
На фоне сообщений о росте заболеваемости правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 воскресенья, 2 мая, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии.
Добавим, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз. Контракт предусматривает больше, однако, учитывая вспышку коронавируса в стране, поставки отложены. В целом Украина сейчас рассчитывает получить 32 млн доз вакцины разных производителей.