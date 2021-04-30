По регионам Индии начала заканчиваться вакцина от COVID-19: вакцинация в стране отложена

Детали

Несмотря на то, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, у нее недостаточно запасов, чтобы справиться со второй волной инфицирования, которая наносит удар по ее планах вакцинации. Лишь около 9% населения в около 1,4 миллиарда человек получили дозу вакцины с января текущего года, сообщает агентство.

Первоначальный план вакцинации должен был охватить до августа максимум 300 млн людей из группы повышенного риска, но Индия расширила такие планы, учитывая вспышку заболевания.

В то же время два производителя вакцин уже вовсю пытались увеличить мощность до более 80 млн доз в месяц из-за нехватки сырья и пожара в Институте сыворотки, производящем вакцину AstraZeneca.

Власти заявили, что центры вакцинации в финансовой столице Мумбаи будут закрыты на три дня с пятницы из-за нехватки вакцины.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал граждан не приходить в центры вакцинации в субботу, ведь дозы вакцины туда еще не поступили.

В южном штате Карнатака, где расположен технологический центр Бангалора, министр здравоохранения штата заявил, что кампания по вакцинации взрослых в субботу тоже не начнется. "Правительство штата не получило никакой информации от компаний о том, когда они смогут поставить эти вакцины", - сказал министр.

Дополнение

Индия в пятницу, 30 апреля, сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев заболевания COVID-19 в 386 тысяч человек и продолжила регистрировать более 3000 случаев смерти третий день подряд.

На фоне сообщений о росте заболеваемости правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 воскресенья, 2 мая, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии.

Добавим, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз. Контракт предусматривает больше, однако, учитывая вспышку коронавируса в стране, поставки отложены. В целом Украина сейчас рассчитывает получить 32 млн доз вакцины разных производителей.