США поражены прогрессом украинского контрнаступления - Виктория Нуланд

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«Украинское контрнаступление идет сложно, километр за километром украинские войска продвигаются, но нас поражает тот прогресс, который был достигнут, особенно на юге», – отметила она.

Детали

По словам Виктории Нуланд, россия за несколько месяцев построила прочную оборону на оккупированном юге Украины, преодолеть которую возможно благодаря тесному сотрудничеству правительств США и Украины.

«Оборонительные сооружения, которые за последние месяцы оборудовала россия, некоторые из них за сотни лет не удалось бы построить. И мы понимаем, почему так сложно для украинских военных их преодолевать. Но и нам сложно понять, что собственно нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть все эти препятствия и приблизиться к победе. Поэтому мы стараемся тесно сотрудничать с правительством Украины, предоставляем оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие инструменты», – подчеркнула исполняющая обязанности заместителя Государственного секретаря США.

Дополнение

Она подчеркнула, что США объясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будет иметь отсутствие победы Украины в этой войне.

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«Если Украина не выиграет, если путин не проиграет это зло будет нормализовано по всему миру, а этого позволить нельзя. Поэтому нужно дополнительно поддерживать Украину, поскольку она на стороне добра, на стороне демократии», – подытожила она.