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США поражены прогрессом украинского контрнаступления - Виктория Нуланд

США поражены прогрессом украинского контрнаступления - Виктория Нуланд

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинское контрнаступление идет сложно, однако прогресс, при которых оно происходит, впечатляющий. Об этом сказала исполняющая обязанности заместителя Государственного секретаря США Виктория Нуланд на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает УНН.

Цитата

«Украинское контрнаступление идет сложно, километр за километром украинские войска продвигаются, но нас поражает тот прогресс, который был достигнут, особенно на юге», – отметила она.

Детали

По словам Виктории Нуланд, россия за несколько месяцев построила прочную оборону на оккупированном юге Украины, преодолеть которую возможно благодаря тесному сотрудничеству правительств США и Украины.

«Оборонительные сооружения, которые за последние месяцы оборудовала россия, некоторые из них за сотни лет не удалось бы построить. И мы понимаем, почему так сложно для украинских военных их преодолевать. Но и нам сложно понять, что собственно нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть все эти препятствия и приблизиться к победе. Поэтому мы стараемся тесно сотрудничать с правительством Украины, предоставляем оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие инструменты», – подчеркнула исполняющая обязанности заместителя Государственного секретаря США.

Дополнение

Она подчеркнула, что США объясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будет иметь отсутствие победы Украины в этой войне.

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«Если Украина не выиграет, если путин не проиграет это зло будет нормализовано по всему миру, а этого позволить нельзя. Поэтому нужно дополнительно поддерживать Украину, поскольку она на стороне добра, на стороне демократии», – подытожила она.

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