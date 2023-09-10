США вражені прогресом українського контрнаступу – Вікторія Нуланд

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«Український контрнаступ йде складно, кілометр за кілометром українські війська просуваються, але нас вражає той прогрес, який було досягнуто, особливо на півдні», – зазначила вона.

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За словами Вікторії Нуланд, росія за декілька місяців побудувала міцну оборону на окупованому півдні України, подолати яку можливо завдяки тісній співпраці урядів США та України.

«Оборонні споруди, які за останні місяці обладнала росія, деякі з них за сотні років не вдалося би побудувати. І ми розуміємо, чому так складно для українських військових їх долати. Але і нам складно зрозуміти, що власне потрібно для того, щоб Україна могла подолати всі ці перешкоди і наблизитися до перемоги. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з урядом України, надаємо обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші інструменти», – підкреслила виконуюча обов'язки заступника Державного секретаря США.

Доповнення

Вона наголосила, що США пояснюють всім партнерам в Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки для глобальної безпеки матиме відсутність перемоги України у цій війні.

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«Якщо Україна не виграє, якщо путін не програє це зло буде нормалізовано по всьому світу, а цього дозволити не можна. Тому потрібно додатково підтримувати Україну, оскільки вона на боці добра, на боці демократії», – підсумувала вона.