США внесли в черный список израильского поставщика хакерских инструментов NSO Group

Детали

Positive Technologies России и консалтинговая компания "Инициатива компьютерной безопасности" PTE. LTD (COSEINC) из Сингапура также были включены в листинг. Департамент заявил, что они торговали кибер-инструментами, которые используются для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям.

В этом году администрация Байдена ввела санкции против компании Positive Technologies, которая занимается кибербезопасностью, за поддержку российским службам безопасности. Компания отрицает любые нарушения.

Добавление компаний в список за участие в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политике США, означает, что экспорт у них от американских партнеров ограничен. Например, из-за этого исследователям безопасности из США гораздо сложнее продавать им информацию об уязвимости компьютеров.

"Мы не делаем действий против стран или правительств, в которых расположены эти организации", - заявил представитель Госдепартамента США.

Поставщикам необходимо будет подать заявку на получение лицензии перед продажей ПО, в чем, скорее всего, им будет отказано.

В прошлом NSO Group и Candiru обвинялись в продаже инструментов хакеров авторитарным режимам. NSO заявляет, что продает свою продукцию только правоохранительным органам и спецслужбам и принимает меры по прекращению злоупотреблений.

Reuters отмечает, что Министерство обороны Израиля, которое выдает экспортные лицензии NSO, отказалось комментировать этот вопрос.

Эксперты по экспортному контролю говорят, что внесение в черный список этих компаний может иметь гораздо более широкое влияние, чем просто ограничение их доступа к технологиям США.

Добавим

Добавление организаций в черный список все чаще использовалось в целях национальной безопасности и внешней политики при администрации Трампа. Китайская телекоммуникационная компания Huawei была добавлена туда в 2019 году, что отрезало ее от некоторых ключевых поставщиков США и затруднило им производство мобильных телефонов.