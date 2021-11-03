США внесли в чорний список ізраїльського постачальника хакерських інструментів NSO Group

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 44946 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 79146 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 74607 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 74947 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85367 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65585 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62403 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134442 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84272 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238510 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
83%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13517 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 9316 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 11322 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 7096 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 10580 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102377 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134442 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238510 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413144 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19556 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25551 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26346 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28081 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78296 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

США внесли в чорний список ізраїльського постачальника хакерських інструментів NSO Group

Київ • УНН

 • 19718 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство торгівлі США додало ізраїльську NSO Group та Candiru у свій торговий чорний список, заявивши, що вони продавали шпигунське ПЗ іноземним урядам, які використовували це обладнання для нападів на урядовців, журналістів та інших осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

США внесли в чорний список ізраїльського постачальника хакерських інструментів NSO Group

Деталі

Positive Technologies Росії та консалтингова компанія "Ініціатива комп'ютерної безпеки" PTE. LTD (COSEINC) із Сінгапуру також були включені в лістинг. Департамент заявив, що вони торгували кібер-інструментами, які використовуються для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж.

Цього року адміністрація Байдена запровадила санкції проти компанії Positive Technologies, яка займається кібербезпекою, за підтримку російським службам безпеки. Компанія заперечує будь-які порушення.

Додавання компаній до списку за участь у діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США, означає, що експорт у них від американських партнерів обмежений. Наприклад, через це дослідникам безпеки зі США набагато складніше продавати їм інформацію про вразливість комп'ютерів.

"Ми не робимо дій проти країн або урядів, в яких розташовані ці організації", - заявив представник Держдепартаменту США.

Постачальникам необхідно буде подати заявку на отримання ліцензії перед продажем ПЗ, у чому, швидше за все, їм буде відмовлено.

У минулому NSO Group і Candiru звинувачувалися у продажі інструментів хакерів авторитарним режимам. NSO заявляє, що продає свою продукцію лише правоохоронним органам та спецслужбам та вживає заходів щодо припинення зловживань.

Reuters зазначає, що Міністерство оборони Ізраїлю, яке видає експортні ліцензії NSO, відмовилося коментувати це питання.

Експерти з експортного контролю кажуть, що внесення до чорного списку цих компаній може мати значно ширший вплив, ніж просто обмеження їхнього доступу до технологій США.

Додамо

Додавання організацій в чорний перелік все частіше використовувалося з метою національної безпеки та зовнішньої політики під час адміністрації Трампа. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei була додана туди у 2019 році, що відрізало її від деяких ключових постачальників США та утруднило їм виробництво мобільних телефонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13