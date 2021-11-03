США внесли в чорний список ізраїльського постачальника хакерських інструментів NSO Group

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Positive Technologies Росії та консалтингова компанія "Ініціатива комп'ютерної безпеки" PTE. LTD (COSEINC) із Сінгапуру також були включені в лістинг. Департамент заявив, що вони торгували кібер-інструментами, які використовуються для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж.

Цього року адміністрація Байдена запровадила санкції проти компанії Positive Technologies, яка займається кібербезпекою, за підтримку російським службам безпеки. Компанія заперечує будь-які порушення.

Додавання компаній до списку за участь у діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США, означає, що експорт у них від американських партнерів обмежений. Наприклад, через це дослідникам безпеки зі США набагато складніше продавати їм інформацію про вразливість комп'ютерів.

"Ми не робимо дій проти країн або урядів, в яких розташовані ці організації", - заявив представник Держдепартаменту США.

Постачальникам необхідно буде подати заявку на отримання ліцензії перед продажем ПЗ, у чому, швидше за все, їм буде відмовлено.

У минулому NSO Group і Candiru звинувачувалися у продажі інструментів хакерів авторитарним режимам. NSO заявляє, що продає свою продукцію лише правоохоронним органам та спецслужбам та вживає заходів щодо припинення зловживань.

Reuters зазначає, що Міністерство оборони Ізраїлю, яке видає експортні ліцензії NSO, відмовилося коментувати це питання.

Експерти з експортного контролю кажуть, що внесення до чорного списку цих компаній може мати значно ширший вплив, ніж просто обмеження їхнього доступу до технологій США.

Додамо

Додавання організацій в чорний перелік все частіше використовувалося з метою національної безпеки та зовнішньої політики під час адміністрації Трампа. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei була додана туди у 2019 році, що відрізало її від деяких ключових постачальників США та утруднило їм виробництво мобільних телефонів.