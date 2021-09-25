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Телефони п'яти міністрів Франції "заражені" програмою Pegasus, розробленої ізраїльським NSO - ЗМІ

Телефони п'яти міністрів Франції "заражені" програмою Pegasus, розробленої ізраїльським NSO - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32781 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Джерела повідомили агентству AFP, що на мобільні телефони, як мінімум, п’яти французьких міністрів, а також дипломатичного радника президента Еммануеля Макрона, було завантажено шпигунське програмне забезпечення Pegasus, розроблене ізраїльською компанією NSO Group, передає УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Mediapart, сайту, відомому своїми незалежними розслідуваннями, французькі служби безпеки виявили програмне забезпечення при огляді телефонів. Передбачається, що воно було встановлено в 2019 і 2020 роках.

Французька влада від коментарів відмовилася, повідомляє The Times of Israel.

Як повідомляє Mediapart, п’ять міністрів — це міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, міністр територіальної єдності Жаклін Гуро, міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді, міністр житлового будівництва Еммануель Варгон і міністр заморських територій Себастьян Лекорну.

Доповнення

В липні міноборони Ізраїлю почало перевірку діяльності NSO, розробника програми Pegasus. Раніше ЗМІ опублікували результати розслідування “Проекту Pegasus”. У підсумковому документі стверджувалося, що програма Pegasus, розроблена ізраїльською компанією для боротьби зі злочинністю і тероризмом, використовувалася для стеження високопоставленими політиками, журналістами і опозиціонерами з авторитарних держав. Зокрема, стверджувалося, що був зламаний телефон президента Франції Еммануеля Макрона.

Компанія NSO опублікувала офіційну заяву, в якій йшлося, що вона продовжить розслідування повідомлень про неправомірне використання програми і прийме відповідні заходи, які включають відключення клієнтських систем.

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