Телефоны пяти министров Франции "заражены" программой Pegasus, разработанной израильским NSO - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Источники сообщили агентству AFP, что на мобильные телефоны, как минимум, пяти французских министров, а также дипломатического советника президента Эммануэля Макрона, было установлено шпионское программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, передает УНН.
Детали
Согласно отчету Mediapart, сайта, известном своими независимыми расследованиями, французские службы безопасности обнаружили программное обеспечение при осмотре телефонов. Предполагается, что оно было установлено в 2019 и 2020 годах.
Французские власти от комментариев отказались, сообщает The Times of Israel.
Как сообщает Mediapart, пять министров — это министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр территориального единства Жаклин Гуро, министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, министр жилищного строительства Эммануэль Варгон и министр заморских территорий Себастьян Лэкорну.
Дополнение
В июле минобороны Израиля начало проверку деятельности NSO, разработчика программы Pegasus. Ранее СМИ опубликовали результаты расследования “Проекта Pegasus”. В итоговом документе утверждалось, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для борьбы с преступностью и терроризмом, использовалась для слежки высокопоставленными политиками, журналистами и оппозиционерами из авторитарных государств. В частности, утверждалось, что был взломан телефон президента Франции Эммануэля Макрона.
Компания NSO опубликовала официальное заявление, в котором говорилось, что она продолжит расследование сообщений о неправомерном использовании программы и примет соответствующие меры, включающие отключение клиентских систем.