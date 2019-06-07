США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной остановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

Ранее УНН сообщал, что Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постпред США в НАТО предъявила ультиматум Турции из-за С-400