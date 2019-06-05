Постпред США у НАТО пред'явила ультиматум Туреччині через С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон в ефірі телеканалу CNBC заявила, що Туреччина повинна відмовитися від російських комплексів С-400, якщо сподівається отримати американські літаки F-35, інформує УНН.
За її словами, Росія на даний момент є головним в світі суперником США і НАТО, і Москва постійно намагається послабити і розділити альянс, тому Туреччина не може мати озброєння, які створені для того, щоб протистояти американським ракетам.
Крім того, Хатчінсон зазначила, що “Туреччина — це суверенна держава, яка може самостійно приймати рішення”, але Анкара не отримає F-35, якщо на її території будуть розташовуватися російські С-400.
“Ви повинні зробити вибір. У вас може бути або одне, або інше, але не обидва”, — сказала постпред.
Раніше Анкара неодноразово заявляла, що не відмовлятиметься від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів. Згідно з умовами договору, перша партія С-400 надійде вже в липні.
Нагадуємо, США розглядають можливість припинення навчання турецьких пілотів на F-35.