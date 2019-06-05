Постпред США в НАТО предъявила ультиматум Турции из-за С-400

По ее словам, Россия на данный момент является главным в мире соперником США и НАТО, и Москва постоянно пытается ослабить и разделить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.

Кроме того, Хатчинсон отметила, что “Турция — это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение”, но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться российские С-400.

“Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба”, — сказала постпред.

Ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов. Согласно условиям договора, первая партия С-400 поступит уже в июле.

Напоминаем, США рассматривают возможность прекращения обучения турецких пилотов на F-35.