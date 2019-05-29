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США розглядають можливість припинення навчання турецьких пілотів на F-35

США розглядають можливість припинення навчання турецьких пілотів на F-35

Київ • УНН

 • 10186 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Влада США всерйоз розглядає можливість припинення навчання турецьких військових льотчиків навичкам пілотування винищувачів-бомбардувальників F-35 в зв'язку з рішенням Анкари придбати у РФ зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У середині травня міністр ВПС США Хезер Вілсон заявляла, що Сполучені Штати продовжують тренувати турецьких пілотів на авіабазі Люк (штат Арізона). Однак, за її словами, у Вашингтоні сумніваються, що зможуть передати F-35 країні, "що має С-400, який був створений для того, щоб намагатися вразити ці і подібні до них літаки.

США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною С-400. Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що, в разі придбання цих систем озброєнь, США можуть відмовити Туреччині в продажу F-35. С-400 "Тріумф" - ЗРС великий і середньої дальності, призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет. С-400 може застосовуватися і проти наземних об'єктів.

Туреччина замовила у США до теперішнього часу 30 літаків F-35 з можливих 100. F-35 - це багатоцільова бойова машина, спроектована з використанням технології зменшення помітності і здатна нести ядерну зброю. Разом з США в проекті її створення беруть участь вісім країн: Австралія, Велика Британія, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія і Туреччина. Крім того, ці літаки купують Ізраїль і Японія.

Нагадаємо, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара направила військовий персонал в Росію для проходження навчання експлуатації зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

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