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США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако, по ее словам, в Вашингтоне сомневаются, что смогут передать F-35 стране, "имеющей [комплекс] С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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