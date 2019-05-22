Турецкие военные начали обучение эксплуатации С-400 в России

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил глава военного ведомства.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Госдеп США поставил Анкаре ультиматум по сделке с С-400. Анкара должна исполнить его к исходу первой недели июня. Сообщается, что Турция должна отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400 и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Анакара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишится 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО.