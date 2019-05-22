СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63063 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111585 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137732 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400

Киев  •  УНН

 • 8648 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Госдеп поставил Анкаре ультиматум по сделке с С-400, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Анкара должна исполнить его к исходу первой недели июня, передает УНН.

Турция должна отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400 и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Анакара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишится 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО.

По словам собеседников телеканала, это — последнее предложение Госдепа турецкому руководству. “Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту... Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с реальными и очень негативными последствиями, если она совершит покупку C-400”, — подтвердил позицию ведомства чиновник, сохранивший анонимность.

Напоминаем, накануне США также обратились к Турции с призывом отложить покупку системы С-400.

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