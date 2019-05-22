СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Госдеп поставил Анкаре ультиматум по сделке с С-400, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Анкара должна исполнить его к исходу первой недели июня, передает УНН.
Турция должна отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400 и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Анакара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишится 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО.
По словам собеседников телеканала, это — последнее предложение Госдепа турецкому руководству. “Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту... Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с реальными и очень негативными последствиями, если она совершит покупку C-400”, — подтвердил позицию ведомства чиновник, сохранивший анонимность.
Напоминаем, накануне США также обратились к Турции с призывом отложить покупку системы С-400.