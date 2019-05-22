ЗМІ дізналися про двотижневий ультиматум США Туреччині по С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Держдеп поставив Анкарі ультиматум щодо угоди з С-400, повідомляє CNBC з посиланням на джерела. Анкара повинна виконати його до кінця першого тижня червня, передає УНН.
Туреччина повинна відмовитися від купівлі російських зенітних ракетних систем С-400 і замість цього придбати американські комплекси Patriot. В іншому випадку Анакара повинна вийти з програми з виробництва винищувачів п’ятого покоління F-35, залишитися без 100 замовлених літаків, зіткнутися з ризиком санкцій з боку США та заходів НАТО.
За словами співрозмовників телеканалу, це — останнє речення Держдепу турецькому керівництву. “Країнам НАТО необхідно закуповувати військову техніку, яка сумісна з системами НАТО. Російська система не буде відповідати цьому стандарту... Ми підкреслюємо, що Туреччина зіткнеться з реальними і дуже негативними наслідками, якщо вона здійснить купівлю C-400”, — підтвердив позицію відомства чиновник, що зберіг анонімність.
Нагадуємо, напередодні США також звернулися до Туреччини з закликом відкласти купівлю системи С-400.