США звернулися до Туреччини з закликом відкласти купівлю системи С-400

“За повідомленнями, США і Туреччина ведуть переговори від відстрочення набуття системи С-400”, — відзначило агентство, вказавши при цьому, що Туреччина “вивчає черговий заклик з боку США”.

На початку травня німецьке видання Bild з посиланням на турецькі дипломатичні кола вже поширювало повідомлення про те, що влада Туреччини має намір переглянути рішення про придбання у Росії С-400 через різке погіршення економічної ситуації в республіці і зниження курсу ліри. Однак минулої п’ятниці це повідомлення спростував керівник управління зі зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Факт підписання контракту між Росією і Туреччиною на поставку С-400 був офіційно підтверджений у 2017 році. Турецька сторона повинна отримати, на відміну від першого іноземного замовника Китаю, не два, а один полковий комплект цих систем.

Нагадуємо, Пентагон веде підготовку до повного виключення Туреччини з програми F-35.