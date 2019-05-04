Пентагон веде підготовку до повного виключення Туреччини з програми F-35

Шанахан розповів, що зустрічався з керівництвом американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin і компанії United Technologies з метою детального обговорення наслідків можливого виключення Туреччини з програми F-35. “Якщо ми не можемо знайти рішення ситуації, що склалася, тоді нам потрібно здійснювати свої плани з точки зору їхнього просування”, — підкреслив в.о. міністра, вказавши на необхідність “переконатися в тому, що мова дійсно йде про ефективні плани”.

“Мені потрібні плани, що не мають жодного слабкого місця, ризик провалу яких практично дорівнює нулю, щоб ми могли безперебійно доставляти F-35 іншим нашим клієнтам”, — пояснив Шанахан, зазначивши, що зустріч з керівництвом компаній “показала йому, де ступінь ризику висока”. Він зазначив, що тепер “необхідно приймати рішення для зменшення цього ризику”. “Але в той же час ми ведемо переговори з Туреччиною”, — нагадав в.о. глави Пентагону.

Він підкреслив, що Туреччина “залишається стратегічним партнером” США. “На мій погляд, сьогодні (наші відносини) краще, ніж два або чотири місяці тому, просто через частоту контактів”, — пояснив в.о. міністра оборони. Він в черговий раз повторив, що купівля Анкарою С-400 призведе до того, що її виключать з програми F-35. Шанахан не назвав термінів даного рішення.

В.о. керівника оборонного відомства також підтвердив позицію Пентагону, яка полягає в тому, що одночасне використання російських С-400 і американських F-35 технічно неможливе.

Нагадуємо, Пентагон попередив про можливе збільшення Китаєм військових баз за кордоном.