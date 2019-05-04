Пентагон ведет подготовку до полного исключения Турции из программы F-35

Шанахан рассказал, что встречался с руководством американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и компании United Technologies с целью детального обсуждения последствий возможного исключения Турции из программы F-35. “Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения”, — подчеркнул и.о. министра, указав на необходимость “убедиться в том, что речь действительно идет об эффективных планах”.

“Мне нужны не имеющие ни одного слабого места планы, риск провала которых практически равен нулю, чтобы мы могли бесперебойно доставлять F-35 другим нашим клиентам”, — пояснил Шанахан, отметив, что встреча с руководством компаний “показала ему, где степень риска высока”. Он отметил, что теперь “необходимо принимать решения для уменьшения этого риска”. “Но в то же время мы ведем переговоры с Турцией”, — напомнил и.о. главы Пентагона.

Он подчеркнул, что Турция “остается стратегическим партнером” США. “На мой взгляд, сегодня (наши отношения) лучше, чем два или четыре месяца назад, просто из-за частоты контактов”, — пояснил и.о. министра обороны. Он в очередной раз повторил, что покупка Анкарой С-400 приведет к тому, что ее исключат из программы F-35. Шанахан не назвал сроков данного решения.

И.о. руководителя оборонного ведомства также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно.

Напоминаем, Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом.