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Турецькі військові почали навчання експлуатації С-400 в Росії

Турецькі військові почали навчання експлуатації С-400 в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара направила військовий персонал в Росію для проходження навчання експлуатації зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Ми направили наших фахівців в Росію для проходження навчання експлуатації С-400, навчання починається з сьогоднішнього дня і триватиме кілька місяців. Чисельність персоналу постійно змінюється, у кожного своя специфіка. Навчання вже розпочалося і триватиме в найближчі місяці", - зазначив глава військового відомства.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Держдеп США поставив Анкарі ультиматум щодо угоди з С-400. Анкара повинна виконати його до кінця першого тижня червня. Повідомляється, що Туреччина повинна відмовитися від покупки російських зенітних ракетних систем С-400 і замість цього придбати американські комплекси Patriot. В іншому випадку Анакара повинна вийти з програми з виробництва винищувачів п'ятого покоління F-35, позбудеться 100 замовлених літаків, зіткнутися з ризиком санкцій з боку США та заходів НАТО.

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