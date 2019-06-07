США вирішили припинити прийом турецьких пілотів для їх навчання на F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сполучені Штати прийняли рішення припинити прийом військових льотчиків з Туреччини на програму навчання навичкам пілотування винищувачів-бомбардувальників F-35 в зв'язку з рішенням Анкари придбати у РФ зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400. Про це повідомило в п'ятницю з посиланням на джерела агентство Reuters, передає УНН.
29 травня агентство інформувало, що влада США всерйоз розглядають можливість повної зупинки навчання турецьких військових льотчиків навичкам польотів на F-35, проте офіційного рішення поки не послідувало.
Раніше УНН повідомляв, що Міністерство оборони США готується остаточно виключити Туреччину з програми зі створення нових американських винищувачів-бомбардувальників F-35 в зв’язку з купівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400.
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