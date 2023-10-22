США отправят дополнительные системы ПВО на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. США направят на Ближний Восток систему обороны на большой высоте (THAAD) и дополнительные дивизионы зенитно-ракетной системы Patriot. Об этом заявил в субботу Пентагон в ответ на недавние атаки на войска США в регионе, пишет Reuters, передает УНН.
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«После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны в регионе», — сказал министр обороны Ллойд Остин.
Детали
Остин сказал, что размещает дополнительные войска для подготовки к развертыванию, но не сказал в каком количестве. Пентагон уже перевел около 2000 военных в состояние повышенной готовности на случай, если им понадобится развернуть в регионе.
«Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль», — добавил Остин.
С начала конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе произошел всплеск нападений на войска США в Ираке и Сирии. На прошлой неделе военный корабль США сбил более десятка беспилотников и четыре крылатые ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена.
Дополнение
За последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, включая два авианосца, их корабли поддержки и около 2000 морских пехотинцев.
Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности в отношении активности поддерживаемых Ираном группировок, поскольку региональная напряженность растет во время войны Израиля и ХАМАС.
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