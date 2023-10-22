США отправят дополнительные системы ПВО на Ближний Восток

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 4838 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 20649 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 97317 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56094 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 78764 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 222136 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76249 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124732 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168022 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155880 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 99400 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 94437 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 143046 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66327 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 18830 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 97332 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 144533 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 222157 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 274324 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 325567 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9054 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 19883 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67344 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57690 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56052 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

США отправят дополнительные системы ПВО на Ближний Восток

Киев • УНН

 • 194617 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. США направят на Ближний Восток систему обороны на большой высоте (THAAD) и дополнительные дивизионы зенитно-ракетной системы Patriot. Об этом заявил в субботу Пентагон в ответ на недавние атаки на войска США в регионе, пишет Reuters, передает УНН.

США отправят дополнительные системы ПВО на Ближний Восток

Цитата

«После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны в регионе», — сказал министр обороны Ллойд Остин. 

Детали 

Остин сказал, что размещает дополнительные войска для подготовки к развертыванию, но не сказал в каком количестве. Пентагон уже перевел около 2000 военных в состояние повышенной готовности на случай, если им понадобится развернуть в регионе.

«Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль», — добавил Остин.

С начала конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе произошел всплеск нападений на войска США в Ираке и Сирии. На прошлой неделе военный корабль США сбил более десятка беспилотников и четыре крылатые ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена.

Дополнение

За последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, включая два авианосца, их корабли поддержки и около 2000 морских пехотинцев.

Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности в отношении активности поддерживаемых Ираном группировок, поскольку региональная напряженность растет во время войны Израиля и ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США отправят Израилю артиллерийские снаряды, которые изначально предназначались для Украины - СМИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04