США отправят дополнительные системы ПВО на Ближний Восток

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«После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны в регионе», — сказал министр обороны Ллойд Остин.

Детали

Остин сказал, что размещает дополнительные войска для подготовки к развертыванию, но не сказал в каком количестве. Пентагон уже перевел около 2000 военных в состояние повышенной готовности на случай, если им понадобится развернуть в регионе.

«Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль», — добавил Остин.

С начала конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе произошел всплеск нападений на войска США в Ираке и Сирии. На прошлой неделе военный корабль США сбил более десятка беспилотников и четыре крылатые ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена.

Дополнение

За последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, включая два авианосца, их корабли поддержки и около 2000 морских пехотинцев.

Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности в отношении активности поддерживаемых Ираном группировок, поскольку региональная напряженность растет во время войны Израиля и ХАМАС.

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