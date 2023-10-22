США відправлять додаткові системи ППО на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. США надішлють на Близький Схід систему оборони на великій висоті (THAAD) і додаткові дивізіони зенітно-ракетної системи Patriot. Про це заявив у суботу Пентагон у відповідь на нещодавні атаки на війська США в регіоні, пише Reuters, передає УНН.
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«Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони в регіоні», — сказав міністр оборони Ллойд Остін.
Деталі
Остін сказав, що розміщує додаткові війська для підготовки до розгортання, але не сказав у якій кількості. Пентагон уже перевів близько 2000 військових у стан підвищеної готовності на випадок, якщо їм знадобиться розгорнути в регіоні.
«Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть захистити Ізраїль», — додав Остін.
З початку конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС в Газі стався сплеск нападів на війська США в Іраку та Сирії. Минулого тижня військовий корабель США збив понад десяток безпілотників і чотири крилаті ракети, випущені підтримуваними Іраном хуситами з Ємену.
Доповнення
За останні тижні Сполучені Штати направили на Близький Схід значну кількість військово-морських сил, включаючи два авіаносці, їхні кораблі підтримки та близько 2000 морських піхотинців.
Вашингтон перебуває у стані підвищеної готовності щодо активності підтримуваних Іраном угруповань, оскільки регіональна напруженість зростає під час війни Ізраїлю та ХАМАС.
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