США отправили в Украину первую партию энергооборудования – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. США передали Украине первую партию энергетического оборудования на сумму 13 млн долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.
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"Соединенные Штаты отправили первую часть своего энергетического оборудования в Украину, поскольку Вашингтон работает над тем, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны во время усиления атак со стороны россии", – говорится в сообщении.
Детали
Один из источников сообщил, что первым траншем было энергетическое оборудование на сумму примерно 13 млн долларов.
Другой источник агентства сказал, что на этой неделе из США вылетят еще два самолета с оборудованием.
Первый транш является частью помощи в размере 53 миллионов долларов, объявленной в прошлом месяце после того, как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы, генераторы и системы противовоздушной обороны.
Добавим
12 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США скоро могут объявить о новой помощи Украине.