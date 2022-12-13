США відправили в Україну першу партію енергообладнання – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. США передали Україні першу партію енергетичного обладнання на суму 13 млн доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише УНН.
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"Сполучені Штати відправили першу частину свого енергетичного обладнання в Україну, оскільки Вашингтон працює над тим, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни під час посилення атак з боку росії", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Одне із джерел повідомило, що першим траншем було енергетичне обладнання на суму приблизно 13 млн доларів.
Інше джерело агентства сказало, що цього тижня зі США вилетять ще два літаки з обладнанням.
Перший транш є частиною допомоги у розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори, генератори та системи протиповітряної оборони.
Додамо
12 грудня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США неазабаром можуть оголосити про нову допомогу Україні.