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США відправили в Україну першу партію енергообладнання – Reuters

США відправили в Україну першу партію енергообладнання – Reuters

Київ • УНН

 • 599727 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. США передали Україні першу партію енергетичного обладнання на суму 13 млн доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише УНН.

Цитата

"Сполучені Штати відправили першу частину свого енергетичного обладнання в Україну, оскільки Вашингтон працює над тим, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни під час посилення атак з боку росії", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Одне із джерел повідомило, що першим траншем було енергетичне обладнання на суму приблизно 13 млн доларів.

Інше джерело агентства сказало, що цього тижня зі США вилетять ще два літаки з обладнанням.

Перший транш є частиною допомоги у розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори, генератори та системи протиповітряної оборони.

Додамо

12 грудня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США неазабаром можуть оголосити про нову допомогу Україні.

Українські Національні Новини

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