США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от рф - Bloomberg

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"США и ЕС близки к соглашению, направленному на сокращение зависимости Европы от российских энергоресурсов", - сообщает агентство.

Детали

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что о соглашении будет объявлено уже в пятницу.

Салливан сказал, что, вероятно, произойдет "всплеск" поставок сжиженного природного газа из США в Европу "не только в течение нескольких лет, но и в течение месяцев".

По словам чиновника, знакомого с планами, соглашение предназначено для обеспечения поставок американского природного газа и водорода в Европу.

Ранее

СМИ сообщали, что лидеры стран ЕС во время саммита, который запланирован на 24-25 марта, планируют договориться о совместной закупке газа, сжиженного природного газа (СПГ) и водорода до следующей зимы. Перед ними также стоит задача сократить потребление российского газа в этом году.