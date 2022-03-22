Reuters: лідери ЄС планують угоду про спільну закупівлю газу та СПГ у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Лідери країн Європейського Союзу під час саміту, що запланований на 24-25 березня, планують домовитися про спільну закупівлю газу, скрапленого природного газу (СПГ) та водню до наступної зими. Перед ними також стоїть завдання скоротити споживання російського газу цього року, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“З огляду на наступну зиму, країни-члени та Єврокомісія терміново... працюватимуть разом над спільним придбанням газу, СПГ і водню", - йдеться у проєкті заяви за підсумками саміту.
Деталі
У 2021 році Єврокомісія запропонувала країнам блоку систему спільної закупівлі стратегічних запасів газу, яку деякі члени, серед яких Іспанія, назвали способом забезпечити буфер від потенційних перебоїв у постачанні. Побоювання щодо перебоїв посилились після нападу росії на Україну. Наразі росія постачає ЄС 40% газу.
Брюссель заявив, що допоможе країнам розпочати спільні закупівлі газу цього року. Очікується, що цього тижня там запропонують правила, згідно з якими країни щороку заповнюватимуть сховища газу на 90% перед зимою. Наразі вони мають 26% місткості.
Лідери також розглянуть нові заходи, які мають допомогти від різкого зростання цін на енергоносії для споживачів та обговорять, як потенційно “оптимізувати” функціонування енергетичних ринків. Вони просять Єврокомісію вжити для цього “необхідні ініціативи”, йдеться у проєкті заяви.
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