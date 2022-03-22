Польська PGNiG забронювала потужності газового терміналу в Литві. Це є джерелом для заміни імпорту з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Польська компанія PGNiG збирається використати потужності LNG-терміналу в Клайпеді у Литві. Поставки через Литву є ще одним потенційним джерелом поставок для заміни імпорту з росії, повідомляє польське бізнес-видання Biznes Alert, пише УНН.
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Вказано, що запускається газопровід Польща-Литва для імпорту до 2 млрд кубометрів на рік з травня 2022 року.
"PGNiG зарезервувала потужності регазифікації на терміналі СПГ у Клайпеді", – підтверджують у компанії у відповідь на запит.
Однак, як зазначається, у ньому не вказано дату чи обсяг бронювання.
Поставки через Литву є ще одним потенційним джерелом поставок для заміни імпорту з росії. Польща планувала розірвати "Ямальський контракт" з російським "Газпромом" у 2022 році і не підписувати новий. Однак через вторгнення росії в Україну поставки можуть бути перервані швидше через ембарго, яке обговорюють в Європейському Союзі, або інцидент, пов’язаний з військовими операціями. Тому поляки вжили низку заходів для підготовки до такої можливості, зокрема швидший запуск газопроводу Польща-Литва, пояснює видання.
Зазначається також, що з допомогою газового теріналу у Литві Польща зможе імпортувати до п’ятої частини того, що брала з росії.
Раніше
Апеляційний суд Стокгольма відхилив клопотання “Газпрому” про скасування рішення Арбітражного суду щодо ціни на газ, що постачається за "Ямальським контрактом", на користь польської компанії PGNiG.